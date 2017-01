Rechter mild voor zielige potloodventer

ALKMAAR/ZAANDAM - Een 64-jarige man uit Alkmaar is door de Alkmaarse politierechter Hazeu veroordeeld, omdat hij 16 oktober vorig jaar in het centrum van Zaandam met zijn blote geslachtsdeel in zijn hand stond. De Alkmaarder ging echter de deur uit met een rechterlijk pardon, omdat de rechter nadrukkelijk rekening hield met zijn persoonlijke omstandigheden.

Door Frits Verhagen - 3-1-2017, 13:43 (Update 3-1-2017, 13:43)

Albert van der L. vertelde aan de rechter dat hij soms de niet te temmen dwang krijgt om zichzelf in het openbaar seksueel te bevredigen. Op zondag 16...