Brandstichting met propaangasfles loopt net goed af in Zaandam

Foto: WFV Bekijk Fotoserie

ZAANDAM - Een DIXI-toilet naast een woning op de Westzanerdijk in Zaandam is in de nacht van maandag op dinsdag in vlammen opgegaan. Naast het toilet stond een propaangasfles. Wanneer deze zou ontploffen had de schade aanzienlijk groter kunnen zijn.

Door Milo Lambers - 3-1-2017, 7:29 (Update 3-1-2017, 7:32)

De brand heeft de schijn van brandstichting. De korte felle brand was nét op tijd geblust door de brandweer van Westerwatering. Enkel een raam van het huis sneuvelde. Zo was de gevaarlijke situatie snel meester.