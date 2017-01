Twintig uur werken voor kapot schoppen ramen

ALKMAAR/WORMERVEER - Een 29-jarige inwoner van Amsterdam is door de Alkmaarse politierechter Hazeu veroordeeld tot een werkstraf van 20 uur, omdat hij 14 oktober vorig jaar meerdere ramen van een flatgebouw in Wormerveer heeft kapot geschopt. De man was zelf niet bij zijn veroordeling aanwezig, omdat hij volgens zijn advocate met griep in bed lag.

Door Frits Verhagen - 2-1-2017, 17:22 (Update 2-1-2017, 17:22)

Op 14 oktober rond middernacht was er bij het bewuste flatcomplex een flinke vechtpartij. Abdul U. ging om onbekende redenen op de vuist met een flatbewoner. Enkele...