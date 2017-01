Doniastraat verdeelt ton

ZAANDAM - Voor een deel van de bewoners van de D. Doniastraat begint 2017 extra feestelijk: zij zijn de winnaars van de Buurt-Ton van de Nationale Postcode Loterij.

De straat heeft zes verschillende postcodes en alleen de bewoners die meedoen met postcode 1501 TX zijn in de prijzen gevallen. Onder de spelers wordt honderdduizend euro verdeeld. Welk bedrag zij per persoon krijgen, hangt af van het aantal spelers in het postcodegebied en het aantal loten dat ieder van hen voor de Oudjaarstrekking heeft gekocht. De Postcode Loterij maakt half januari bekend hoeveel prijswinnaars er in de straat wonen.