Forse celstraffen woningoverval in Wormer

ALKMAAR/WORMER - Drie mannen uit Almere zijn door de rechtbank in Alkmaar veroordeeld tot forse gevangenisstraffen omdat ze een 91-jarige vrouw in haar huis in Wormer hebben overvallen en beroofd.

Door Joost Verhagen - 2-1-2017, 17:20 (Update 2-1-2017, 17:20)

Mert A. werd tot een gevangenisstraf van 30 maanden veroordeeld. Yassime M. en Rachid E. kregen beiden 15 maanden opgelegd. Voor Rachid E. zijn vijf maanden daarvan voorwaardelijk. Ook moeten ze ieder ruim zesduizend euro schadevergoeding betalen aan het slachtoffer. De overvallers braken op 26 april om ongeveer drie uur 's nachts...