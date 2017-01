Omstanders voorkomen oogletsel in Westzaan

WESTZAAN - Door alert optreden van omstanders is mogelijk het zicht gered van de 26-jarige Koger David den Ouden, meldt diens moeder Ans van Dorpel.

Door Dominic Schijven - 2-1-2017, 17:09 (Update 2-1-2017, 17:16)

Den Ouden stond zaterdag op zondag vuurwerk te kijken met zijn tweelingbroer aan de Middel in Westzaan. Toen daar iemand vuurwerk afschoot, kreeg hij kruit in de ogen. ,,Hij zakte met helse pijn op de grond’’, weet zijn moeder. Z’n ogen kleurden rood en gingen nog maar nauwelijks open.

Een andere omstander zag het gebeuren en rende naar Den Ouden toe, nam hem mee en deed hem thuis met kleren en al onder de douche om de ogen zo snel mogelijk uit te spoelen. Hij kreeg droge kleren en is daarna door vrienden van de bewoners naar de eerste hulp gebracht.

,,Waarschijnlijk is door hun snelle en adequate ingrijpen serieus letsel aan de ogen van mijn zoon voorkomen’’, zegt Van Dorpel opgelucht. ,,Hij en z’n broer waren enorm geschrokken’’, zegt ze. Maar ze houdt er uiteindelijk een goed gevoel aan over. Na het vuurwerkincident is ze via Facebook op zoek gegaan naar de omstanders die te hulp schoten. In korte tijd kreeg ze heel veel reacties en zijn de mensen opgespoord.