’Politiebekogeling toeval’

ZAANDAM - Dat de Morgensterstraat in Zaandam en de directe omgeving met de jaarwisseling voor de zoveelste keer dit jaar het slachtoffer van vandalen was, is toeval volgens de politie en de gemeente Zaanstad. De oudejaarsincidenten daar zijn niet symptomatisch.

Op oudejaarsnacht zijn drie politieagenten bekogeld met zwaar vuurwerk door drie tieners. De agenten werden belaagd bij het afhandelen van een melding van twee vernielde auto’s. De jongens gooiden vuurwerk hun kant op, een deel ervan ontplofte onder een dienstwagen. ,,De jongens...