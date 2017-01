Auto-inbreker opgepakt in Wormerveer

WORMERVEER - Een 24-jarige auto-inbreker is in de nacht van zondag op maandag in Wormerveer opgepakt.

Door Internetredactie - 2-1-2017, 13:16 (Update 2-1-2017, 13:16)

Surveillerende agenten reden over de wandelweg en zagen een man staan die naar auto’s aan het kijken was. Toen de politieauto keerde en de verdachte dat doorkreeg, fietste hij weg.

De agenten troffen een auto met ingetikte ruit aan. Na onderzoek vonden ze de fiets van de verdachte in een tuin aan de Oost-Indischekade.

De verdachte hield zich verderop in de tuin schuil. Hij kon worden aangehouden op verdenking van diefstal uit een auto. In de fietstas van de inbreker vonden agenten twee gestolen jassen en allerlei gereedschap, waaronder een knijptang en een ruitentikker.

De man is meegenomen naar het politiebureau voor verhoor.