Zaanse auto-inbreker op heterdaad betrapt in Wormerveer

Foto: Politie Zaanstad

WORMERVEER - De politie heeft in de nacht van zondag op maandag een 25-jarige Zaandammer opgepakt in verband met een op heterdaad betrapte inbraak in Wormerveer.

Door Milo Lambers - 2-1-2017, 8:30 (Update 2-1-2017, 8:37)

Twee agenten waren bezig met een surveillance toen zij een man zagen staan bij een bestelbus. De man vluchtte snel weg op een elektrische fiets. Bij de bestelbus was een ruit vernield. Meerdere agenten hebben gezocht naar de man. De fiets waarop de man reed werd aangetroffen. Deze bleek vermoedelijk te zijn gestolen uit een bestelbus in Zaandijk.

Verderop troffen agenten de man verstopt onder een jas in een tuin aan. De man had twee jassen bij zich. Deze bleken afkomstig te zijn uit de opengebroken bestelbus.