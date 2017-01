’Broedvogels hebben last van nieuwbouw Oostzanerveld’

OOSTZAAN - Grutto’s, kievitten en scholeksters kunnen straks niet meer ongestoord broeden in het Oostzanerveld door naderende nieuwbouw. Die zorg leeft bij Oostzanerveldgoeroe Bernard Ebbelaar van de vogelbescherming over de woningbouwplannen van ontwikkelaar Kalliste op het terrein van wild- en gevogelteverwerkingsbedrijf Cor Voet in Oostzaan.

Door Dominic Schijven - 1-1-2017, 21:57 (Update 1-1-2017, 22:00)

Kalliste heeft de grond van Voet gekocht aan het Oostzaanse natuurgebied om daar meer dan twintig woningen te realiseren in 2018. Wonen aan Het Twiske Fase 3 noemt de ontwikkelaar het. Die komt in navolging van Fase...