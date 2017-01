’Duikers zoeken gezonken auto in Zaandam’

ZAANDAM - Duikers zijn nieuwjaarsavond op zoek naar een auto en mogelijk inzittenden die in het Zaandamse Zijkanaal G zou liggen.

Door Internetredactie - 1-1-2017, 20:42 (Update 1-1-2017, 20:42)

Dat meldt NH.

De auto zou ter hoogte van de Conradwerf en de Zuiddijk het water in zijn gereden. Of er mensen in de auto zaten, is niet bekend.