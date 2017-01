Auto gezonken in Zaandam, geen slachtoffers

Foto DNP.NU/Pim Gorter Bekijk Fotoserie

ZAANDAM - Duikers van de brandweer hebben nieuwjaarsavond een auto gevonden in het Zaandamse Zijkanaal G.

Door Internetredactie - 1-1-2017, 20:42 (Update 1-1-2017, 22:20)

Er zijn geen slachtoffers gevallen. Er werd niemand in de auto aangetroffen. De auto is bij de Conradwerf in de buurt van de Den Uylbrug in het water geraakt.

Er was ook een traumahelikopter opgeroepen. Duikers van de brandweer hadden het voertuig snel gelokaliseerd. Hoe het voertuig te water heeft kunnen raken is niet bekend. De duikers van de brandweer bleven ter plaatse om de berger te assisteren met de berging van het voertuig.

NH meldt dat de auto gestolen is uit Purmerend. De eigenaar wist volgens NH van niks, tot de politie hem informeerde.