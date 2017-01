Genomineerd voor ’Zaankanter van het jaar’: Linda Bloem

ZAANDAM - Toen haar buurman Kees Heijn twaalf jaar geleden vroeg of ze samen met hem de oude boerderij van de familie Fronik aan het Westerwindpad in Zaandam wilde beheren, twijfelde ze geen moment. Sindsdien werkt Linda Bloem fulltime als vrijwilliger in de boerderij, die inmiddels een soort buurthuis is geworden.

Door Joëlla Angenent - 1-1-2017, 18:11 (Update 1-1-2017, 18:11)

„Ik woon al 33 jaar aan de Westzanerdijk, vlakbij de boerderij. Het zijn zulke beeldbepalende gebouwen voor onze wijk. Toen het laatste Fronik familielid er wegging, wist ik: dit mag niet...