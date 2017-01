Burgemeesters Zaanstreek tevreden met verloop van de jaarwisseling

ZAANSTREEK - De burgemeesters van Oostzaan, Wormerland en Zaanstad zijn over het algemeen te spreken over het verloop van de jaarwisseling. Wel uit Ruud Vreeman van Zaanstad zijn zorgen over het feit dat er in zijn gemeente ’behoorlijk meer’ incidenten waren dan vorig jaar, met name in Zaandam-Zuid.

Door Sebastiaan van Loosbroek - 1-1-2017, 16:28 (Update 1-1-2017, 17:08)

,,Dat gaat de foute kant op’’, stelt Vreeman. ,,Hoewel het nationaal vergeleken relatief rustig was, was het dit jaar in Zaanstad minder rustig dan vorig jaar.’’

In Zaanstad moest de brandweer 32 keer uitrukken, op...