Jaarwisseling in Zaanstreek onrustiger dan vorig jaar

ZAANSTREEK - De jaarwisseling is dit jaar onrustiger verlopen dan vorig jaar. In Zaanstreek-Waterland is de brandweer voor 53 incidenten gealarmeerd, tegen 39 vorig jaar. Ook het aantal ambulanceritten is toegenomen. Dit jaar waren dat er 114, tegen 92 vorig jaar. Dat meldt de Veiligheidsregio Zaanstreek-Waterland.

Door Sebastiaan van Loosbroek - 1-1-2017, 16:24 (Update 1-1-2017, 17:08)

Vooral Zaandam heeft een relatief onrustige nacht gehad. Zo zijn drie politieagenten met zwaar vuurwerk bekogeld in de Morgensterstraat in Zaandam. Drie jongens van veertien en vijftien jaar oud uit Zaandam en Wormerveer zijn aangehouden. De...