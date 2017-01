Jongen (11) aangereden in Zaandam, auto rijdt door

ZAANDAM - Een 11-jarige jongen is zaterdagavond vlak voor de jaarwisseling aangereden door een auto op de Heijermansstraat in Zaandam. De auto, een donkerblauwe Fiat Punto, is daarna doorgereden.

Dat meldt de politie. Het ongeval vond om 23.58 uur plaats. Het slachtoffer was vuurwerk aan het afsteken op de weg toen hij werd aangereden door de bestuurder van de donkerblauwe Fiat Punto. De jongen is met onbekend letsel naar het ziekenhuis gebracht.

De politie is op zoek naar de bestuurder van het voertuig en wil graag eventuele getuigen spreken. Mogelijk raakte het voertuig beschadigd door de aanrijding en hebben mensen de auto nadien gezien.

Getuigen kunnen bellen met 0900 8844.