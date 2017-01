Man uit Krommenie aangehouden voor bezit illegaal vuurwerk en harddrugs

Foto: ANP

WORMERVEER - Een 32-jarige man uit Krommenie is op oudejaarsdag rond 11.30 uur door de politie aangehouden op de Kerkstraat in Wormerveer. Hij had illegaal vuurwerk bij zich. Bij verdere controle bleek hij ook in het bezit van diverse soorten harddrugs en een hoeveelheid geld.

De man is naar het politiebureau meegenomen voor verhoor.