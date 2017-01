Vrouw van mobiele telefoon beroofd in Krommenie

Krommenie Een 34-jarige vrouw is in de nieuwjaarsnacht rond 1.00 uur van haar mobiele telefoon beroofd op de Kervelstraat in Krommenie. Daarbij heeft zij een klap op haar hoofd gekregen.

De vrouw liep samen met een 37-jarige man op straat toen de man ruzie kreeg met een groep van vier andere mannen. Zowel de man als vrouw zijn bij het handgemeen dat ontstond op hun hoofd geslagen. Beiden zijn naar het ziekenhuis overgebracht.

Het is niet bekend of de daders inmiddels zijn opgepakt.