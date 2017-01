Vier vuurwerkslachtoffers naar spoedeisende hulp

ZAANSTREEK - Bij het Zaans Medisch Centrum zijn in totaal vier mensen binnengebracht bij de spoedeisende hulp met verwondingen aan handen en het gezicht door vuurwerk. Daarbij is niemand getroffen door oogletsel en heeft geen van hen een of meerdere vingers verloren.

Door redactie Zaa - 1-1-2017, 13:24 (Update 1-1-2017, 13:24)

De slachtoffers zijn aan hun brandwonden behandeld en konden daarna allen weer het ziekenhuis verlaten. Drie van de vier gewonden meldden zich nog voor de jaarwisseling, de vierde raakte na twaalven gewond. Een van de vier slachtoffers raakte door het...