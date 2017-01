Politieagenten bekogeld met zwaar vuurwerk in Zaandam

Foto: Dirk Jan Bood Bekijk Fotoserie

ZAANDAM - Drie politieagenten zijn in de nieuwjaarsnacht met zwaar (vermoedelijk illegaal) vuurwerk bekogeld in de Morgensterstraat in Zaandam. Drie verdachten zijn aangehouden. Elders in de stad, in een woning aan de Veldbloemenweg, heeft korte tijd brand gewoed.

Een wijkagent meldt het vuurwerkincident op Twitter. Drie jongens van veertien en vijftien jaar oud uit Zaandam en Wormerveer zijn aangehouden. De agenten stonden bij de afhandeling van een melding van twee vernielde auto’s toen de jongens vuurwerk hun kant opgooiden. Een deel van het vuurwerk ontplofte onder een dienstwagen. Eén verdachte kon na een zoekactie in de omgeving worden aangehouden, de andere twee verdachten bij hun woningen.

De brand op de Veldbloemenweg ontstond rond 3.00 uur op de bovenste verdieping van een appartementencomplex. Er was veel rookontwikkeling, maar de brand is niet overgeslagen naar aangrenzende woningen. De brandweer heeft de brand dan ook snel kunnen blussen. Over de oorzaak van de brand is nog niets bekend.