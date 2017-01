Hulpverleners bekogeld met zwaar vuurwerk in Zaanstad

Foto: Dirk Jan Bood Bekijk Fotoserie

ZAANDAM - Hulpverleners zijn in de nieuwjaarsnacht bekogeld met zwaar vuurwerk in Zaanstad. Drie verdachten zijn aangehouden. In Zaandam heeft korte tijd brand gewoed in een woning aan de Veldbloemenweg.

Een wijkagent meldt het vuurwerkincident op Twitter. Waar het voorval precies plaatsvond, is nog niet bekend.

De brand op de Veldbloemenweg ontstond rond 3.00 uur op de bovenste verdieping van een appartementencomplex. Er was veel rookontwikkeling, maar de brand is niet overgeslagen naar aangrenzende woningen. De brandweer heeft de brand dan ook snel kunnen blussen. Over de oorzaak van de brand is nog niets bekend.