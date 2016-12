Genomineerd voor Zaankanter van het Jaar: René de Reus

ZAANDAM - Vraag René de Reus wie Zaankanter van het Jaar moet worden en hij zegt: „René de Reus, natuurlijk.” Hij is niet voor niets de ongekroonde koning van Zaandam-Zuid. In 2012 was hij al eens genomineerd voor de gemeentelijke verkiezing ’vrijwilliger van het jaar’, maar moest het afleggen ’tegen 30 of 40 jaar vrijwilligerswerk’. Daar win je het als relatieve jonkie niet van, weet De Reus.

Door Ronald Massaut - 30-12-2016, 19:45 (Update 30-12-2016, 19:45)

De Reus dankt zijn nominatie aan de vele jaren die hij actief is in het...