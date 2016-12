Genomineerd voor ’Zaankanter van het jaar’: Ismail Ilgun

foto Dirk Jongejans Ismaïl Ilgun, vlogger van Poelenburg. ,,De jongens denken nu meer na en je ziet niemand van ons meer op straat.’’

ZAANDAM - In de hete dagen van augustus werd hij in één klap de bekendste Zaankanter van het land. En de meest omstreden. Ismail Ilgun, we spreken hem bij de Vomar, waar anders?

Door Willemien Schenkeveld - 30-12-2016, 16:46 (Update 30-12-2016, 16:54)

Genomineerd voor Zaankanter van het jaar. Wat vindt hij er zelf van? ,,Ik vind het wel goed. Maar ik denk niet dat er mensen op me zullen stemmen’’, reageert hij nuchter. Hij kent zijn reputatie, van ‘tuig van de richel’ tot ’treitervlogger’ tot ‘irritante nietsnut’. Van alles kreeg hij...