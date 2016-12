’Hok’ eerste stap in Wormerveer

prive Wormerveerse jongeren zijn blij met dit lekkende ’tweedehandsje’.

WORMERVEER - ,,We zijn hartstikke blij met ons ’hok’ ’’, zegt de 18-jarige Pascalle. Zij en andere Wormerveerse jongeren hebben sinds anderhalve week een eigen plek op het Marktplein. Het eerste teken dat het jongerenwerk in Wormerveer weer wat aan het opkrabbelen is.

Door Willemien Schenkeveld - 30-12-2016, 21:00 (Update 30-12-2016, 21:28)

Het hok is een afdankertje uit Zaandam-Zuid, het lekt en het ziet er niet uit. Maar de jongeren zijn er blij mee. ,,Nu kunnen we ergens droog zitten als het regent’’, zegt Pascalle. ,,We stonden eerst onder het afdakje...