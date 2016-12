’Stichting moet huizen Zaanse Schans niet terugkopen’

Foto José Pietens ’Wonen blijft op de Schans’, zegt stichting De Zaanse Schans.

ZAANDAM - Stichting De Zaanse Schans zou de huizen op de Zaanse Schans niet terug moeten kopen. Dat vindt bewoner en voormalig bestuurslid van Schans Bewonersbelang Alko Hoekstra.

Door José Pietens - 30-12-2016, 15:06 (Update 30-12-2016, 15:35)

In zijn optiek is wonen een ondergeschoven kindje op de Schans en hij betwijfelt of de stichting de juiste organisatie is om de woningen onder haar hoede te nemen. „Woningverhuur is een andere tak van sport dan het beheer van een terrein met cultureel erfgoed.”

Onlangs werd bekend dat de stichting de 23 woningen wil...