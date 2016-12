Plan voor zeldzame natuur aangenomen

Dirk Jongejans Oostzanerveldvogel.

OOSTZAAN - Grutto’s, kemphanen en roerdompen kunnen straks beter ademhalen. De voor Europa zeldzame natuur van veenheide, veenmosrietland en moerasbos van het zogenoemde ’Laag Holland’ worden vanaf nu als ’natuurlijkere’ omgeving ingericht voor de vogels.

Door Dominic Schijven - 30-12-2016, 14:29 (Update 30-12-2016, 14:48)

Gedeputeerde Staten van Noord-Holland en de Ministeries van Economische zaken en van Infrastructuur en Milieu hebben definitief het langverwachte beheerplan vastgesteld. Dat geldt tot 2022 voor Natura 2000 gebieden de Eilandspolder, de polder Westzaan, het Wormer - en Jisperveld, de Kalverpolder, het Ilperveld, het Varkensland, het Oostzanerveld en Het Twiske. Voor de polder Zeevang golden al nieuwe maatregelen.

Die natuurgebieden worden extra beschermd met verscherpte maatregelen, zoals het voedzamer maken van de bodem en vernatten van de natuur. ,,Het gaat om de bescherming van vogels zoals de kemphaan en de watersnip’’, licht Arthur Raphet Meeng van Provincie Noord-Holland toe. ,,Ook het maairegime verandert en de hoeveelheid mest die uitgereden mag worden is daarvoor aangepast. In het Wormerveld betreft het ook het inrichten van broedplekken voor de roerdomp.’’

Volgens natuurbeheerder Ron van ’t Veer van ecologisch advies- en onderzoeksbureau Van ’t Veer en De Boer is stikstofbeheersing het belangrijkste onderdeel. Dat was al eerder onderdeel van het Natura 2000-beheer met het Programma Aanpak Stikstof (PAS), gericht op de beheersing van de hoeveelheid stikstof in de lucht. ,,Nederland behoort tot de drie landen met de meeste stikstof. Het zit overal in. In de zee, stallen, fabrieken’’, zegt Van ’t Veer.

Hij juicht maatregelen toe. ,,De kwaliteit wordt verbeterd. Dan kunnen we weer een tijdje vooruit.’’

Het beheerplan heeft aardig wat voeten in de aarde gehad. In 2011 zijn betrokken partijen al gehoord. Daarna was het wachten op het PAS. ,,Gaandeweg bleek dat de invloed van stikstof op de natuur in Nederland landelijk aangepakt moest worden’’, zegt Raphet Meeng. Die is in juli 2015 vastgesteld. ,,Toen was wel de inventarisatie van de ecologische informatie verouderd en moest die geüpdatet worden.’’ Het plan lag van de zomer ter inzage.

Op de valreep is een drone-beleid toegevoegd aan het beheerplan. Daar is nu ook in die natuurgebieden een vergunning voor nodig. ,,Drones kunnen behoorlijk verstorend zijn voor vogels’’, zegt Raphet Meeng.