’Wormerland moet duidelijk stelling nemen, tegen Purmerend’

Foto hmc Fred Engels aan het werk in de tuin. Als de A7 wordt verlegd, raakt hij zijn huis waarschijnlijk kwijt.

NECK - „Ik weet niet of je het traject hebt gezien?”, vraagt Fred Engels (76) uit Neck. „Recht over ons huis heen.”

Door Koos Reitsma - 30-12-2016, 14:19 (Update 30-12-2016, 14:19)

In Neck is onrust ontstaan door de plannen die er zijn om een hotel en misschien wel woningen te bouwen op de plek van het Beusebos. En door een studie naar verbetering van het traject Hoorn - Amsterdam, want daarbij wordt gesproken over het rechttrekken van de A7 bij Neck, omdat die daar een bocht maakt.

Engels werkt vanochtend in de...