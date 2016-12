Zwemfan volgt bouw Crommenije met drone [video]

foto marc de best Toen de werkzaamheden net waren begonnen, in september dit jaar. Bekijk Fotoserie

KROMMENIE - Marc de Best (44) is Crommenijefan. De Zaandammer, oud-Krommenieër, zegt er al veertig jaar te zwemmen. Nu het bad dit jaar dicht is, legt De Best de bouw van het nieuwe zwembad in Krommenie vast met dronefoto’s.

Door Dorien Knijnenberg - 30-12-2016, 14:00 (Update 30-12-2016, 15:30)

Een paar keer per maand trekt hij naar de bouwplaats. Van de aannemer mag hij met zijn vliegmachine over het terrein gaan. Zo houdt hij bij hoe de werkzaamheden verlopen. Op zijn website crommenije-herbouw.nl kunnen belangstellenden de foto’s bekijken.

