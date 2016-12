De Vijfde Smaak krijgt bergen aan smaak

foto Dirk Jongejans Overdracht van Restaurant De Vijfde Smaak aan de nieuwe eigenaren.

KOOG AAN DE ZAAN - De Vijfde Smaak heropent half januari onder nieuwe eigenaars, de familie Sapkota uit Amsterdam. Daar hebben zij al Kathmandu Kitchen, met Indiase en Nepalese gerechten, maar in de Zaanstreek zetten zij - samen met de huidige keukenbrigade - de beleving en de bestaande menukaart van De Vijfde Smaak voort.

Door Ronald Massaut - 30-12-2016, 13:26 (Update 30-12-2016, 13:37)

Na negen Jaar Vijfde Smaak, eerst in Wormerveer en later in de voormalige Waakzaamheid in Koog aan de Zaan, wilden chef-kok Pjotr Rentinck en partner Marieke Verbree zich...