Twee inbrekers overlopen in Krommenie

KROMMENIE - Twee inbrekers zijn donderdagmiddag rond 14.15 uur overlopen in Krommenie. Het tweetal had ingebroken in een woning aan het Blok.

Door Internetredactie - 30-12-2016, 12:03 (Update 30-12-2016, 12:03)

Bij het zien van de bewoner gingen de twee daders er direct vandoor. De bewoner zette de achtervolging in, maar kon de twee mannen niet bijhouden en raakte de verdachten kwijt.

De mannen liepen het bruggetje over vanaf het Blok in de richting van de Noorderhoofdstraat.

Het huis werd flink overhoop gehaald bij de inbraak. Nog niet bekend is of de inbrekers ook wat meenamen.

De politie zoekt getuigen.