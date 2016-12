Bewoner gaat inbrekers te lijf in Zaandam

ZAANDAM - Een bewoner is donderdagavond twee inbrekers te lijf gegaan in Zaandam. De mannen hadden geprobeerd in te breken in een schuur aan de Pinasstraat.

Door Internetredactie - 30-12-2016, 11:55 (Update 30-12-2016, 11:55)

Getuigen zagen de poging tot inbraak door meerdere personen gebeuren rond 22.50 uur.

Twee verdachten doken een tuin in. Agenten hoorden hier veel herrie vandaan komen. Een bewoner bleek de jongens te hebben opgemerkt en was ze te lijf gegaan. De politie wist de partijen te scheiden en de inbrekers aan te houden.

Twee andere mannen die ook gezien waren bij de inbraak, zijn ontkomen. Het aangehouden tweetal, een 17-jarige Zaandammer en een 21-jarige Amsterdammer, is meegenomen naar het politiebureau voor verhoor.

Getuigen wordt verzocht contact op te nemen met de politie.