Genomineerd voor ’Zaankanter van het jaar’: Jet Meelker

foto Wim Egas Jet Meelker voor het gebouw van basisschool WormerWieken in Wormer. Daar krijgt nieuwe school De Eigen Wijs waarschijnlijk lokalen ter beschikking.

WORMER - Een nieuwe school stichten in Oostknollendam. Dat was aanvankelijk het plan van Jet Meelker. En, benadrukt ze meermaals, van een heel team aan andere mensen, waaronder haar bestuursgenoten Robert Bosse en Remco Schmieman van Stichting De Eigen Wijs. Voor een school in Oostknollendam kreeg ze geen groen licht, maar er komt er wél een in Wormer.

Door Sebastiaan van Loosbroek - 30-12-2016, 11:50 (Update 30-12-2016, 12:36)

’Ons onderwijssysteem sluit goed aan op de steeds individualistischer wordende samenleving’

Dat ging niet zonder slag of stoot. ,,De bestaande scholen en de gemeente zelf waren er wat huiverig voor. In eerste instantie stond burgemeester Tange ook niet te springen. Het idee was dat Wormer al scholen genoeg had’’, vertelt Meelker. De voorzitter van schoolbestuur Agora riep de gemeenteraad op tegen het plan te stemmen. Die zat niet zo op concurrentie te wachten.

,,Ik begreep het ergens wel. In Wormer is enorm geïnvesteerd in onderwijshuisvesting. Alle scholen in Wormerland hebben nu prima plekken. En dan komen wij opeens met een initiatief voor een nieuwe school.’’

Meelker zette door en kreeg de gemeente aan haar kant. ,,Nu we zo ver zijn dat we de aanvraag hebben gedaan doet de gemeente ook wat ze moet doen.’’ Per september 2017 gaat basisschool De Eigen Wijs waarschijnlijk gebruik maken van enkele lokalen van basisschool WormerWieken. De school onderscheidt zich van andere, doordat ze de individuele leerling als uitgangspunt neemt met een eigen leertempo. Het wordt de eerste in de Zaanstreek die dat doet. ,,Wij kijken wat elk kind nodig heeft om tot ontwikkeling te komen. De meeste scholen doen dat niet. Ze proberen wel een beetje te differentiëren, maar stoppen soms wel drie leerjaren in een stamgroep. Bij ons heeft ieder kind zijn eigen leerlijn. Het kan bijvoorbeeld dat je in groep 4 zit, maar dat je bij rekenen het niveau van groep 5 doet en bij taal dat van groep 3.’’ Voordeel daarvan is volgens haar dat leerlingen geen last hebben van anderen die langzamer of sneller door de stof gaan. ,,We maken per kind afspraken en stellen doelen op, waar hij of zij in een paar weken naartoe werkt.’’ De school is bedoeld voor allerlei soorten leerlingen, of zij nu hoogbegaafd zijn of een ’rugzakje’ hebben. Op de website staan inmiddels ruim vijftig leerlingen ingeschreven.

Meelker is ervan overtuigd dat dit systeem goed past bij de huidige tijd. ,,De wereld verandert heel snel, terwijl het traditionele schoolsysteem behoorlijk hetzelfde is gebleven. De samenleving wordt steeds individualistischer, iedereen zoekt steeds meer z’n eigen weg. Ons onderwijssysteem sluit daar goed op aan.’’ Toch blijft de wens om in de toekomst in Oostknollendam een schooltje te stichten. Wettelijk is dat nu niet mogelijk omdat de school dan binnen vijf jaar tweehonderd leerlingen moet hebben. ,,Dat gaat nooit lukken in een dorp van vijfhonderd man.’’

Meelker legt uit waarom een schooltje in Oostknollendam van belang is. ,,Als er geen schooltje is gaan er geen jonge gezinnen wonen. Er is alleen nog een dorpshuis en een voetbalclub. Er is geen winkel meer en geen brandweer. Zonder schooltje vergrijst het dorp en bloedt het dood.’’