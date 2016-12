Terugkeer Groot bij KFC bekrachtigd

Guillaume Groot.

KOOG AAN DE ZAAN - Guillaume Groot is komend seizoen hoofdtrainer van KFC. De hernieuwde samenwerking, die donderdagavond officieel bekend werd gemaakt, zal bij weinig voetbalvolgers als een verrassing komen.

Vanaf het moment dat KFC bekend maakte dat na drie seizoenen een einde kwam aan de samenwerking met Carl Ern en Groot aangaf niet bij te tekenen bij Assendelft, was het alleen nog wachten op het moment dat de terugkeer van Groot bij zijn ’voetballiefde’ bekend zou worden gemaakt.

Groot kwam als voetballer meerdere seizoenen uit voor KFC, vanaf 2009 legde hij zich steeds meer toe op de functie van (assistent-)trainer. In 2012 werd hij aangetrokken door Assendelft, op dat moment een ’grijze derdeklasser’. De samenwerking overtrof iedere verwachting. Assendelft werd onder leiding van Groot kampioen in de derde en vorig seizoen zelfs de tweede klasse. De oefenmeester had zich op dat moment - na lang aarzelen - al voor een vijfde seizoen aan de dorpsclub verbonden. Bij Assendelft lag een nieuw contract klaar had Groot, maar de oefenmeester gaf aan ’toe te zijn aan een nieuwe uitdaging’. Dat deze bij KFC gezocht zou worden, was toen al duidelijk.