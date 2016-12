’Geen discriminatie Mail Company’

ZAANSTAD - De gemeente onderneemt geen stappen tegen horecagelegenheid The Mail Company vanwege vermoedens van discriminatie bij het deurbeleid.

Door Ivo Laan - 29-12-2016, 16:53 (Update 29-12-2016, 16:53)

Dat zegt een woordvoerster van de gemeente naar aanleiding van een gesprek met de horecagelegenheid. Afgelopen zaterdag zou daar een Syriër zijn geweigerd terwijl Nederlanders in het groepje wel naar binnen mochten. „Er is geen sprake geweest van discriminatie”, zegt de woordvoerster. Met de Syriër is niet gesproken, zegt ze desgevraagd. „Dat kon ook niet omdat hij geen melding heeft gedaan.” De jongen...