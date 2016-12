Vuurwerkverkoop blijft ’leuke extra’

foto Pascal Fielmich Voor Osman Soyar van Het Pannenkoekenpaleis in Zaandam is het nog steeds rendabel om vuurwerk te verkopen.

ZAANSTREEK - Nog steeds dopen sommige kleine ondernemers drie dagen per jaar hun pannenkoekenhuis, snackbar of fietswinkel om tot vuurwerkverkooppunt. De regelgeving wordt steeds verder aangescherpt door de overheid, maar de handel blijft voor deze lokale ondernemers lucratief.

Door Sebastiaan van Loosbroeks.van.loosbroek@hollandmediacombinatie.nl - 29-12-2016, 10:08 (Update 29-12-2016, 10:08)

Van Zaane Tweewielers aan de Westzijde in Zaandam verkoopt al ’tientallen jaren’ vuurwerk rond de jaarwisseling. De afgelopen jaren ziet Marcel Duncker een veranderende interesse bij de consument. ,,Vroeger verkochten we veel knalvuurwerk. Veel daarvan is nu verboden. Nu verkopen we vooral siervuurwerk.’’ Een...