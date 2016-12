’Asielzoekers beter informeren over discriminatie’

Archieffoto

ZAANDAM - De SP, GroenLinks en Rosa willen dat toekomstige bewoners van het AZC beter geïnformeerd worden over wat ze kunnen doen bij discriminatie in de horeca.

Door Ivo Laan - 28-12-2016, 18:29 (Update 28-12-2016, 18:54)

Dat stellen de partijen in vragen aan het college van b en w naar aanleiding van vermeende discriminatie van een 19-jarige Syriër die zaterdagavond door een portier is geweigerd door The Mail Company in Zaandam. Ook zouden eerder Syrische statushouders onterecht zijn geweigerd.

Ook willen ze weten hoe vaak er melding gedaan wordt van discriminatie in...