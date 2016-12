Thuiszorgorganisatie Zorgbegrip richt cliëntenraad op

Foto PR V.l.n.r. Kees Bartels, Katinka de Boer (raad van bestuur), Tini Spek, en Maerten Wissink (raad van bestuur).

WORMERVEER - Thuiszorgorganisatie Zorgbegrip heeft sinds vorige week een cliëntenraad. Deze raad behartigt de belangen van de cliënten en praat mee over de koers van de organisatie.

Door Joëlla Angenent - 28-12-2016, 16:20 (Update 28-12-2016, 16:20)

Zorgbegrip, opgericht in de zomer van 2014, heeft kantoren in Castricum en Wormerveer. Het grootste deel van haar cliënten woont in de Zaanstreek. ,,Als jonge organisatie zijn we onszelf steeds aan het verbeteren. Zelf ben ik klachtenfunctionaris. Maar daarnaast willen we het belang van de cliënten beter vertegenwoordigd hebben. Het hebben van een cliëntenraad is trouwens niet wettelijk verplicht’’, legt Paul Cornelissen van Zorgbegrip uit.

Het bleek een flinke uitdaging om cliënten of oud-cliënten te vinden om in de raad plaats te nemen. ,,Veel van onze cliënten zijn natuurlijk zelf behoeftig en niet in staat om in een cliëntenraad te zitten. Daarom hebben we uiteindelijk Tini Spek uit Castricum benaderd om voorzitter te worden. Zij heeft namelijk jarenlang in de thuiszorg gewerkt. Oud-cliënt Kees Bartels uit Zaandam is secretaris. Hij heeft bestuurlijke ervaring en heeft bovendien zelf ondervonden hoe wij zorg verlenen.’’

Wanneer dien je nou een klacht in bij de klachtenfunctionaris en wanneer stap je naar de cliëntenraad? ,,Wanneer iemand een heel specifieke en duidelijke klacht heeft, is het goed om naar mij te komen. Bij vragen of klachten over het beleid van Zorgbegrip is de cliëntenraad de beste optie’’, aldus Cornelissen.

Een derde lid van de raad wordt nog gezocht. ,,Het liefste iemand die als mantelzorger werkt bij een van onze cliënten.’’

Geïnteresseerden kunnen mailen naar: paul.cornelissen@zorgbegrip.nl