Genomineerd voor ’Zaankanter van het jaar’: Tiny van Wijngaarden

Foto Dirk Jongejans Vrijwilligster Tiny van Wijngaarden van verzorgingshuis Pennemes schenkt de koffie in.

ZAANDAM - Als we Tiny van Wijngaarden bellen om door te geven dat ze is genomineerd, loopt de vrijwilligster net langs de receptie van verzorgingshuis Pennemes in Zaandam. Op haar vrije dag. En als we een paar dagen later aankomen voor de afspraak voor het interview over haar nominatie is ze het glad vergeten. „Ik was zo druk met de kerstviering van het restaurant”, verontschuldigt ze zich.

Door Ivo Laan - 28-12-2016, 14:38 (Update 28-12-2016, 15:09)

Het tekent de 72-jarige Zaandamse. Van Wijngaarden ís Pennemes en Pennemes ís Van Wijngaarden. Al...