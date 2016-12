Zaanstad wil aanpak fietsen bij Immer Gerade Aus Assendelft

ASSENDELFT - Het stallen van fietsen moet bij de volgende editie van volksfeest Immer Gerade Aus in Assendelft beter worden geregeld. Dit zeggen burgemeester en wethouders in antwoord op schriftelijke vragen van ZOG-raadslid Gerben Eijzinga.

De laatste editie van Immer Gerade Aus, begin november, is inmiddels met de organisatie geëvalueerd, stelt de gemeente Zaanstad. Hier is een aantal verbeterpunten uit naar voren gekomen. Zo is afgesproken dat het stallen van fietsen volgende keer beter moet worden georganiseerd. In de vergunningaanvraag voor de volgende editie van het feest moet dit punt worden opgenomen. Ook de overvolle horecagelegenheden is iets waar naar moet worden gekeken, stellen burgemeester en wethouders.

Gerben Eijzinga had bij Zaanstad aan de bel getrokken omdat hij had begrepen dat met name in de omgeving van de Lidl aan de Dorpsstraat door bewoners werd geklaagd over her en der gestalde fietsen. Eijzinga oppert zelf dat tijdelijke zones voor het stallen van fietsen wellicht ene oplossing kan zijn.

Steeds populairder

Het volksfeest Immer Gerade Aus wordt steeds populairder. Daarom is afgelopen jaar bewust al gekozen voor een zomer- en wintereditie, in de hoop de publieke belangstelling enigszins te spreiden.