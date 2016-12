Lex Brakenhoff uit Assendelft is de beste Noord-Hollandse oliebollenbakker

ASSENDELFT - Lex Brakenhoff Boulangerie en Patisserie uit Assendelft bakt volgens het AD de beste Noord-Hollandse oliebollen. Uit de jaarlijkse test van de krant eindigt de bakkerij met een 8,5 op de twaalfde plaats. De slechtste Noord-Hollandse oliebol, volgens het AD zelfs de slechtste van Nederland, komt uit Haarlem. De producten van de Hollandsche Gebakkraam H.J. Bakker krijgen van het AD als enige een 1.

De bollen van Brakenhoff zijn volgens de test ‘voortreffelijk van smaak’. ,,De oliebol voelt wat vettig aan, maar dat is geen bezwaar. De krokante korst maakt veel goed’’, aldus het AD. Over de ‘oneetbare’ bollen van H.J. Bakker schrijven de testers: ‘En wat staat er op de kraam? KWALITEIT IS ONZE RECLAME. Iemand met een beetje gevoel wordt daar toch heel vrolijk van? Weg hier!’

De enige 10 uit de test deelt de krant uit aan oliebollenbakker Voskamp uit Spijkenisse.

Andere Noord-Hollandse vermeldingen uit de test:

16 Sturkenboom, Kortenhoef: 8

67 Oliebollierie, Schiphol: 6,5

71 Dutch Bakery, Volendam: 6,5

111 Bakker Gerard, Hoofddorp: 5

113 Dutch Bakery , Alkmaar: 5

130 Gebakkraam De Boer, Bussum: 4

148 Oliebollenkraam Koemarkt, Purmerend: 3

160 Hollandsche gebakkraam, Haarlem H.J. Bakker 1