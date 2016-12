Ondernemend: Sloop- en bouwbedrijf onder één dak

WESTZAAN - Een sloper en een bouwer hand in hand. Dat klinkt misschien wat vreemd, maar ondernemers Walter Werkhoven (40) van Bouwbedrijf Werkhoven en John Verhoef (50) van slooponderneming Break-Down zien vooral voordelen. Want waar gebouwd wordt, moet vaak eerst worden gesloopt. De bouwaanvraag - een formaliteit - gaat deze week nog naar de gemeente, die blij is dat er weer een nieuw bedrijfspand verrijst op het Hoogtij in Westzaan. Als alles volgens plan verloopt, moet de eerste steen in april worden gelegd.

Door Sebastiaan van Loosbroek - 28-12-2016, 12:47 (Update 28-12-2016, 12:47)