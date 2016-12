Vele sporters zaten op de trap bij Siem Vonk (1938-2016)

Siem Vonk

ZAANDAM - Twee dagen voor zijn 78ste verjaardag is sportmasseur Simon Vonk overleden. Gedurende zijn vijftigjarige praktijk hielp hij talloze geblesseerde Zaankanters, op de sportclub of bij hem thuis.

Door Willemien Schenkeveld - 27-12-2016, 22:00 (Update 27-12-2016, 22:00)

De in Oostzaan geboren Siem Vonk was klein en fijngebouwd en het was daardoor opmerkelijk hoeveel kracht hij in zijn vingers had. Met zijn ’gouden handen’ nam hij onder meer de toptalenten van de Ajaxjeugd onder handen. Latere beroemdheden als Dennis Bergkamp, Marco van Basten en de broertjes De Boer lagen op zijn massagetafel.

Maar ook in de Zaanstreek kende men zijn krachten. Vooral voetballers - van BPV, RCZ, vv Zaanstad en ook van het politie-elftal - behandelde hij. Ook sv Beverwijk en tennisvereniging Kadoelen behoorden tot zijn vaste clubs.

Verschillende Zaankanters herinneren zich hoe ze hebben liggen zweten onder zijn warme paraffineplakken. Maar vooral koesteren ze herinneringen aan de trap van de ’wonderdokter’. Siem Vonk hield namelijk ook praktijk aan huis, eerst in Poelenburg, later aan de Spil. ,,Als je te vroeg was (of Siem te laat) wachtte je in de woonkamer of op de trap. Ze woonden in een kleine eengezinswoning en het was altijd een bedoening’’, herinnert bijvoorbeeld oud-Zaandammer Hans Brandsma zich. ,,Siem hield niet van ‘spatsies’; je deed maar gewoon dan deed je gek zat. Ook kwam je regelmatig diverse grootheden uit de Zaanse voetbalwereld tegen.’’

Hoewel Vonk in Zaandam woonde, was hij drager van de Westzaanse erespeld. Die kreeg hij wegens zijn jarenlange inzet als secretaris van drumband De Reef, waar zijn dochter Angelique speelde. Toen zijn echtgenote Jenny overleed, ging hij minder werken om voor zijn dochter te kunnen zorgen. De laatste jaren werkte hij helemaal niet meer om alle tijd voor zijn kleinkinderen te hebben.

De begrafenis is zaterdag om 11.30 in de aula van de Algemene Begraafplaats aan de Wibautstraat in Zaandam. Gelegenheid tot afscheid nemen vrijdag 19-19.45 in het uitvaartcentrum Jan van Scorelstraat 9, Zaandam.