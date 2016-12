Voor fossielen naar het natuurmuseum

Foto Xander Kaspers Een Ammoniet.

ZAANDAM - In het het Zaanse natuurmuseum in het Darwinpark worden vanmiddag, woensdagmiddag 28 december, fossielen bekeken en behandeld.

Door Koos Reitsma - 27-12-2016, 16:11 (Update 27-12-2016, 16:11)

Kinderen vanaf vier jaar die zelf een fossiel hebben, kunnen deze meenemen. Maar in het museum zijn ook fossielen te koop. Een doosje fossielen of mergelfossiel kost 2,50 euro.

Deskundigen van de geologische vereniging Amathysta helpen de deelnemers bij het schoonmaken en prepareren van de fossielen. En daarna wordt bekeken wat het zijn, zodat de kinderen ook weten wat ze na afloop precies mee naar huis nemen.

Er zijn verschillende doosjes met fossielen verkrijgbaar, zoals zee-egels, ammonieten, belemnieten, schelpen, haaientanden en dergelijke, of mergel uit Limburg waarin talloze kleine versteende planten of diertjes zitten. Die moeten er alleen nog wel uit worden gehaald.

De kinderen en hun begeleiders mogen tussen 13.30 en 16 uur op elk moment aanschuiven.

In het museum is in de kerstvakantie ook nog de interactieve wisselexpositie ’Kriebelbeestjes’.