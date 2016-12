Doorrijder ongeval Assendelft meldt zich bij politie

ASSENDELFT - De bestuurder die deze maand doorreed na een aanrijding in Assendelft, heeft zich gemeld bij de politie. Een 16-jarig meisje liep bij het ongeval onder meer een schedelbasisfractuur op.

Door Internetredactie - 27-12-2016, 10:41 (Update 27-12-2016, 10:51)

Op 12 december ging het ’s avonds mis op de Dorpsstraat. De zestienjarige Charlotte was op weg naar een vriendin, toen ze van haar fiets gereden werd. Vlak voor tankstation Winter viel ze op haar hoofd. Herinneringen kwamen pas later terug.

Busje rijdt 16-jarige van de fiets en rijdt door

Opeens ligt ze met haar gezicht plat op de weg. Even helemaal van de wereld, niet wetende wat er gebeurd is. Pas later ziet ze bij vlagen herinneringen terugkomen van een flinke knal.

