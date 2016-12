Zaandammer (21) rijdt tachtig kilometer te hard

ZAANSTREEK - Een 21-jarige Zaandammer moest dinsdagochtend zijn rijbewijs inleveren. Hij reed op sommige stukken tachtig en zeventig kilometer per uur te hard.

Door Internetredactie - 27-12-2016, 8:29 (Update 27-12-2016, 8:30)

Agenten die op weg waren naar het bureau in Zaandijk, zagen op de Thorbeckeweg een auto die wel erg hard reed. Ze volgden het voertuig dat via de Verlengde Stellingweg over de A10 naar de A1 reed.

Op de Verlengde Stellingweg reed de man 140 waar zeventig kilometer per uur is toegestaan. Hij reed op de A10 op een aantal stukken 180 waar je honderd kilometer per uur mag rijden Daarnaast hield de twintiger een aantal keer te weinig afstand.

Op de A1 wisten de agenten het voertuig langs de kant te krijgen. De Zaandammer mag voorlopig niet rijden en kan twee bekeuringen van in totaal honderden euro’s verwachten.