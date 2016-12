Met niets meer dan goede wil

ZAANDAM - Kees van der Pol had niet veel bedenktijd nodig toen hem gevraagd werd om het vrijwilligerswerk voor vluchtelingen in de Noorderkerk te coördineren. Hij was zijn baan kwijt en zei meteen ja.

Door Rob Swart - 26-12-2016, 22:47 (Update 26-12-2016, 22:47)

Veertien maanden later trekt hij de conclusie dat die beslissing hem veel gebracht heeft en dat hij veel geleerd heeft. Maar hij heeft ook veel geïnvesteerd. ,,Zeker de eerste maanden werkte ik honderdtwintig uur per week. Als ik niet sliep was ik met vluchtelingen bezig.’’

,,We hadden ons twee...