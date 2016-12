Beroep op school bij echtscheiding

WORMER -

Door Koos Reitsmak.reitsma@hollandmediacombinatie.nl - 26-12-2016, 22:30 (Update 26-12-2016, 22:30)

Wormerland stelt een team samen dat zich bezighoudt met de gevolgen van echtscheidingen voor kinderen. Dat staat in de Nota Jeugdbeleid van de gemeente.

Het aantal echtscheidingen in Nederland is de afgelopen jaren toegenomen. Inmiddels houdt bijna vier op de tien huwelijken geen stand en het aantal echtscheidingen dat problematisch verloopt (vechtscheidingen) is ook toegenomen.

In Wormerland vragen jaarlijks gemiddeld 41 echtparen met kinderen onder de 22 jaar een echtscheiding aan. Een gemiddeld gezin bestaat uit 2,3 kinderen, en dus ondervinden jaarlijks...