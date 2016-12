Kerststerren Concert voor alleenstaanden

WESTZAAN -

Flink vol zat de Grote kerk in Westzaan maandagavond. Daar vond voor de achtste keer het jaarlijkse kerstconcert voor alleenstaanden plaats. Het christelijk gemengd koor Laudando trad op onder leiding van Marinus van Slooten, en artiesten als Melissa Venema en de zingende KLM-stewardess Annika Glimmerveen. De kerk in kerstsfeer stond vol met bloemen. Met dank aan tuincentrum Overvecht, die de ’overgebleven’ kerststerren daarvoor beschikbaar had gesteld.