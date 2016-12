Bucket challenge in Zaangolf

Foto Dirk Jongejans Twee jongens nemen het nieuwe waterspel in gebruik.

KOOG AAN DE ZAAN - Zwembad Zaangolf in Koog aan de Zaan heeft maandagochtend een nieuwe attractie in gebruik genomen: de Bucket challenge.

Door Koos Reitsma - 26-12-2016, 16:23 (Update 26-12-2016, 16:58)

Bucket challenge is een waterspel waarbij twee spelers of twee groepjes spelers het tegen elkaar opnemen. De verliezer(s) krijgt(en) een emmer koud water over zich heen.

Zaangolf is op dit moment het enige zwembad in de regio Zaanstreek-Waterland dat over de Bucket challenge beschikt. Er zijn wel meer zwembaden, waaronder ook het Leeghwaterbad in Purmerend, die er een poosje één...