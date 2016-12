Man aangehouden voor uitschelden agent

KROMMENIE - Een 56-jarige man uit Middenbeemster is zondagochtend vroeg aangehouden in Krommenie nadat hij aanhoudend een agent uitschold.

De man was betrokken bij een ruzie op straat. Toen agenten in de Zuiderhoofdstraat in Krommenie aankwamen, verlegde hij zijn aandacht richting één van de politiemensen.

Deze werd meerdere malen ernstig beledigd door de 56-jarige Middenbeemsternaar, die vervolgens werd aangehouden.

Tijdens de rit naar het politiebureau bleef de man de politieagent uitschelden.